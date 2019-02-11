نجاح كبير لأول متجر عائم في العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت شبكة قنوات «آي تي في» التليفزيونية البريطانية أن المتجر العائم الذي افتتحته دبي في مياه الخليج العربي في منتصف ديسمبر الماضي، ليصبح أول متجر عائم على مستوى العالم، حقق نجاحاً لافتاً وأثبت تواجده بقوة خلال الفترة التي مرت منذ افتتاحه للجمهور منذ نحو شهرين.

ونشرت «آي تي في» أمس تقريراً خاصاً عن المتجر تحت عنوان «المتجر العائم في دبي يحقق رواجاً لدى مالكي اليخوت، ومستقلي الدراجات المائية ومرتادي الشواطئ»، ورصد التقرير نجاحاً متزايداً للمتجر بين رواد ثلاثة شواطئ يخدمها في دبي، وهي «شاطئ جميرا»؛ و«كايت بيتش»؛ و«الصفوح».

ووصف هاني ويس، الرئيس التنفيذي لدى شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، والتي أنشأت المتجر العائم، فكرة إنشاء المتجر بأنها رائعة ومبتكرة، وخاصة أن المتجر يتيح لعملائه طلب مشترياتهم عبر تطبيق على هواتفهم الذكية. وأفاد بأن المتجر يبيع أكثر من 300 صنف من أصناف السلع الاستهلاكية المتنوعة.

كما تضمن التقرير مقابلات مع بعض الموظفين العاملين بالمتجر أيضاً، والذين أفادوا بأن أكثر الأصناف التي يطلبها عملاء المتجر هي الشطائر، والعصائر الطازجة وآيس كريم.