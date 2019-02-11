«إمباور» تؤكد أهمية تعزيز الجهود لتحقيق الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، مواصلة دعم الجهود، التي تبذل على المستويين الوطني والدولي للوصول إلى تنمية مستدامة ومشاركة الأطراف الفاعلة في مساعيها الدؤوبة للحد من التغيّر المناخي.

وتقديراً لرعايتها ودورها الفاعل في إعداد تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2019، الذي يرصد الإنجازات السنوية في مجال التنمية المستدامة، تسلّم أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، درعاً تكريمية ضمن احتفالية خاصة شهدها متحف الاتحاد بدبي، للإعلان عن إطلاق التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون بين المجلس الأعلى للطاقة ومركز دبي المتميّز لضبط الكربون، ويأتي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والعديد من الجهات المحلية والإقليمية، ويشارك به عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: يهدف تقرير حالة الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات إلى مساعدة الجهات الحكومية والخاصة على تحقيق تقدم قوي نحو اقتصاد أخضر، وتتشرف «إمباور» بأن تكون إحدى الجهات الداعمة والراعية لكل الإصدارات السنوية لهذا التقرير، الذي يرصد أهم المشاريع والمبادرات الرائدة التي تعمل على تعزيز الممارسات الخضراء في كل قطاعات الدولة، وهي الممارسات التي تسهم في تحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة، والتي وجهت القيادة الرشيدة على ضرورة إرساء دعائمها من خلال العمل على بناء اقتصاد أخضر قائم على التنوع والابتكار، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة لتحقيق التنمية المنشودة، والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتابع بن شعفار: تواصل «إمباور» تواصل في نهجها الراسخ لدعم كل الجهود الوطنية والدولية من أجل تحقيق الاستدامة لخلق التوازن المطلوب بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات، من خلال العمل على تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، والتركيز على البحوث والتطوير وزيادة الاعتماد على الحلول المبتكرة، وذلك تنفيذاً استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه لخفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول 2030، واستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي تهدف لخفض هذه الانبعاثات بنحو 16% بحلول 2021».

استشراف المستقبل

وبين أن «إمباور» تعمل من خلال مشاريعها ومبادراتها الرائدة على استشراف مستقبل كفاءة الطاقة، وتعزز من جهودها لتحقيق «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، التي تهدف لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات والحفاظ على بيئة مستدامة، من خلال تعزيز الشراكات وتنويعها مع القطاع الحكومي والخاص، بما من شأنه أن يخدم مختلف الاستراتيجيات الوطنية في هذا الخصوص، من بينها رؤية الإمارات 2021 الهادفة لأن تصبح دولة الإمارات من أفضل البلدان في مختلف مجالات الطاقة والاستدامة بحلول العام 2021، وخطة دبي 2021 الهادفة إلى أن تكون الإمارة مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة مستدامة في مواردها وذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة.

وتقدم «إمباور» خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1,090 مبنى، ولأكثر من 100 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من نحو 1,430 مليون طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.