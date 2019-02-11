أسيل عطار رئيساً تنفيذياً لـ«داماس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجوهرات «داماس» عن تعيين أسيل عطار بمنصب الرئيس التنفيذي. وشغلت العطار مناصب في كبرى الشركات العالمية قبل أن تصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس الشركة.

وتتمتع العطار بسجل حافل من الإنجازات التي تمكنت من تحقيقها مع بداية مسيرتها المهنية بقطاع التجزئة، حيث عملت مع المتجر العالمي هارودز، وكوتش، ومجموعة جورجيو أرماني. وسرعان ما تولت أدواراً ومناصب قيادية استراتيجية في كبرى الشركات العالمية الشهيرة للأزياء في كل من لندن، والولايات المتحدة وأوروبا.

وقال حمدي الشطي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجوهرات داماس: «نحن سعداء بتعيين أول امرأة تتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة. عرفت العطار بإعادة هيكلة الشركات وتطويرها وإدارتها برؤية استراتيجية حديثة».