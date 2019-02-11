«أكور» جاهزة لافتتاح أول فنادقها في «دبي للإعلام»

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة فنادق «أكور» العالمية، عن اكتمال استعدادها لافتتاح فندق «غراند بلازا موفنبيك مدينة دبي للإعلام» بداية شهر مارس المقبل، والذي سوف يشكل أول وجهة فاخرة من خمسة نجوم للإقامة في مدينة دبي للإعلام، ويعتبر محطةً للباحثين عن الراحة والخدمات التي توفر لهم سهولة الاتصال التقني.

يقع الفندق إلى جانب محور الابتكار الجديد، وبالقرب من شارع الشيخ زايد ومن مدينة دبي للإنترنت، ومن محطتي مترو «نخيل» و«مدينة دبي للإنترنت»، كما يبعد مسافة قصيرة عن المنطقة الحرة في جبل علي، وعن مراكز التسوق وأبرز معالم الجذب السياحي مثل مول الإمارات ومارينا مول ونخلة جميرا.

ويضم الفندق 235 غرفة وجناحاً تتراوح مساحتها بين 46 و94 متراً مربعاً، وتطل على الواجهة البحرية وبرج العرب ونخلة جميرا وعلى شارع الشيخ زايد ونادي الإمارات للغولف، كما يحتضن الفندق مركز مؤتمرات عصرياً مجهّزاً بشكل متكامل، إلى جانب قاعة مناسبات هي الأولى من نوعها في مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت، بمساحة 600 متر مربع وتستوعب حتى 800 ضيف، وهي مثالية لإقامة المؤتمرات والاجتماعات وحفلات الزفاف، ويضم الفندق تسع قاعات مخصصة للاجتماعات.

وقال ألفيو برنارديني، المدير العام للفندق: يسعدنا أن نكشف قريباً عن أحدث إضافات محفظة «موڤنبيك» في دبي، حيث سيوفر فندق «جراند بلازا موفنبيك مدينة دبي للإعلام» بموقعه ومرافقه تجربة إقامة مميزة لروّاد الأعمال وعشاق الترفيه على حدّ سواء، وقد صممنا كل عنصر في هذا الفندق بشكل يتماشى مع فلسفة العلامة التي تتمثل في تقديم «لحظات لا تنسى» للضيوف.