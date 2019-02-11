«دبي الجنوب» تتعاون مع سنغافورة لتبريد مناطق جديدة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «الجنوب للطاقة»، ذراع حلول الطاقة التابعة لـ «دبي الجنوب»، مؤخراً، اتفاقية تفاهم مع «سنغافورة للطاقة» لتبريد مناطق جديدة، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة لتعزيز قدراتها على تبني أفضل حلول التبريد خلال استكشاف فرص التعاون المتعددة والتي تشمل إطلاق العديد من المبادرات بهدف تعزيز خدمات أنظمة التبريد المركزي بالمنطقة.

6 محطات

وتعتبر «الجنوب للطاقة» الجهة المسؤولة عن تشغيل 6 محطات تبريد مركزية في «دبي الجنوب»، والتي تخدم حالياً مبنى الطيران الخاص، والمنطقة السكنية، ومجمع الأعمال ومشروعاً سكنياً، في حين تعمل الشركة على تقديم حزمة متنوعة من حلول التبريد المتقدمة، مستفيدة من الشراكات الاستراتيجية التي تجمعها بأبرز مزودي الخدمات في هذا القطاع.

وتشكل تقنية أنظمة التبريد المركزي، إحدى أفضل تقنيات التبريد والتحكم في درجة الحرارة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشكل نموذجاً نوعياً لتوفير استهلاك الطاقة، ما يجعلها قادرة على توفير أفضل حلول التبريد للمباني الضخمة، والمطارات، وغيرها من المجمعات الكبيرة.

حضر حفل التوقيع، الذي أقيم مؤخراً في مقر «دبي الجنوب»، كبار المسؤولين من الجانبين، وعلى رأسهم خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»، يرافقه إسماعيل المرزوقي، المدير التنفيذي لشركة «الجنوب للطاقة»، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية لـ «دبي الجنوب».

كما حضر أيضاً كبار المديرين التنفيذيين في «سنغافورة للطاقة»، بمن فيهم وونغ تشيت سيينغ مدير العمليات التنفيذي، وجيمي كو المدير العام، وليم هاو ران رئيس الاستثمارات الاستراتيجية، وليم سون هنغ مدير الاستراتيجية المؤسسية، وماك يي شين مدير الاستثمارات الاستراتيجية.

آفاق تعاون

وقال خليفة الزفين: «نحرص من جانبنا على فتح آفاق التعاون البنّاء، وتأسيس شراكات فاعلة لتعزيز الدعم المتبادل مع شركائنا الاستراتيجيين، بما يحقق أهدافنا المشتركة، مدفوعين برؤيتنا الطموحة لترسيخ مكانة دبي الجنوب، وجهة استثمارية رائدة إقليمياً، بما يتواءم وغايات خطة دبي 2021. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة سنغافورة للطاقة، ليؤكد اهتمامنا القوي، والتزامنا المطلق بتعزيز قدراتنا التقنية والفنية، وإثراء المعرفة، وصقل المهارات ضمن قطاع الطاقة».

وأضاف الزفين: «كلنا ثقة بأن تحسين قدراتنا، من خلال الشراكة الجديدة، سيمثل خطوة متقدمة على درب الارتقاء بدبي الجنوب، وتعزيز حضورها القوي كوجهة مثالية للعيش والعمل، تماشياً مع جهودنا الحثيثة لترجمة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء مدينة متكاملة تحقق السعادة للمقيمين والزوار القادمين إلى دبي».

وتنطوي مذكرة التفاهم على استكشاف المشاريع المحتملة في «دبي الجنوب»، مثل مجالات التعاون في محطة تبريد المناطق الجديدة، الواقعة ضمن منطقة أكاديمية الإمارات للتدريب على الطيران في «محمد بن راشد للطيران»، والتي كانت تعرف سابقاً بمنطقة الطيران. كما تهدف إلى بناء شراكات حول مختلف المبادرات، التي تهدف إلى توسيع قدرة «دبي الجنوب»، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

توسيع الخدمات

من جانبه، قال وونغ تشيت سينغ مدير قطاع الشركات في شركة «سنغافورة للطاقة»: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع الجنوب للطاقة، في إطار جهودنا الرامية إلى توسيع نطاق خدماتنا، والاستفادة من نقاط قوتنا في توفير خدمات تبريد المناطق المتقدمة في الشرق الأوسط، وتطوير تعاوننا مع أبرز اللاعبين في هذا المجال في المنطقة».

وأضاف: «نحن فخورون، من خلال هذه المذكرة، بأن نكون جزءاً من مشروع عالمي، يهدف إلى تحقيق هدف دبي الطموح، في أن تكون مدينة عالمية المستوى. كما أننا على ثقة بأن توقيع مذكرة التعاون هذه، يشكل خطوة كبيرة نحو المزيد من التعاون في المستقبل، حيث نتطلع إلى تلبية احتياجات المدينة في الفترة التي تسبق تنظيمها لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

مشاريع

تعد «سنغافورة للطاقة» شركة رائدة في مجال الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وواحدة من أكبر الشركات في سنغافورة. وتعمل الشركة في مجال نقل وتوزيع الكهرباء والغاز في كل من سنغافورة وأستراليا، كما أنها تملك وتدير أكبر محطة وشبكة لتبريد المناطق تحت الأرض في سنغافورة، وتشارك حالياً في تنفيذ مشاريع تبريد المناطق في الصين.