«دل إي إم سي» تعيّن هافيير حداد مديراً عاماً لمنطقة الخليج

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دل إي إم سي» تعيين هافيير حداد مديراً عاماً لمنطقة الخليج. وتتطلب التحديات الكامنة في منطقة الخليج، التي تشمل التنوع الواسع للعملاء والتحديات الاقتصادية الإقليمية، مستويات عالية من النضج والخبرة وقوة القيادة، حسبما ترى الشركة العالمية البارزة في قطاع تقنية المعلومات دل إي إم سي، التي أكّدت أن هافيير سوف يعمل على تعزيز التزام الشركة بمساعدة العملاء والشركاء في هذه البلدان على توليد قيمة جديدة لشركاتهم.

ويتمتع هافيير بخبرة واسعة في مجال تقنية المعلومات، كما عمل لدى «دل إي إم سي» 11 عاماً، ونجح بوصفه خبيراً في مجاله بقيادة قنوات التوزيع وتوجيهها وتطويرها في أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وشرق أوروبا بعد أن شغل في الشركة منذ يناير 2015 منصب مدير إدارة أول لقنوات التوزيع.