«إينوك» و«بيكر هيوز» تطوران نظاماً لمراقبة زيوت التشحيم

المصدر: دبي - البيان

وقعت «بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك» اتفاقية مع مجموعة «اينوك» لتطوير نظام فيتالي إكس لفحص وقياس الخصائص الأساسية لزيوت التشحيم في الوقت الفوري، وتحويل البيانات التي يجمعها إلى رؤى قابلة للتطبيق. ويرتكز النظام على مفهوم الحوسبة السحابية ويمكن توظيفه في العديد من القطاعات التي تستخدم آلات كبيرة الحجم.

وإضافة إلى مشاركتها في تطوير النظام، وقّعت «إينوك» أيضاً على الطلبية الأولى للحصول عليه، وذلك خلال اجتماع «بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك» السنوي في فلورنسا بحضور أكثر من 1.100 عميل.

ويمكن للنظام المتطور أن يرصد الخصائص الفيزيائية والكيميائية لزيوت التشحيم في الوقت الفوري عبر كامل أسطول معدات المشغلين، ومن ثم تحويل البيانات الناجمة عن ذلك إلى تنبيهات وتحذيرات لتحديد أي مخاطر محتملة. ويستخدم هذا النظام لوحة قياس سهلة الاستخدام لإظهار بيانات كامل المعدات أو على مستوى الأصول الفردية، ويمكن تخزين هذه البيانات ضمن نظام مشترك للحوسبة السحابية أو ضمن النظام نفسه.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «تضطلع التقنيات الرقمية بدور رئيسي في التحوّل الذي يشهده قطاع الطاقة، وساهمت إلى حد كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية. ويسرنا التعاون مع بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك لتطوير هذا النظام الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في اختبار جودة زيوت التشحيم وإدارة الأصول المادية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون معهم عبر المزيد من المشاريع في المستقبل القريب».