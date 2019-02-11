الحدث الأكبر لإدارة المرافق بالمنطقة في دبي مارس المقبل

المصدر: دبي- البيان

بدأت «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» الاستعداد لاستضافة «ميفما كونفكس 2019»، الحدث الأكبر من نوعه لإدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط والمقرر بين 10 و12 مارس المقبل، بمشاركة نحو 600 من نخبة الخبراء الإقليميين والدوليين لمناقشة الفرص الحالية والتحديات الناشئة وفق منظور جديد قائم على ذكاء الأعمال والتكنولوجيا، في دفعة قوية لعجلة النمو والاستدامة في المستقبل.

وسيتخلّل جدول الأعمال، الذي يحمل شعار «ذكاء الأعمال والتكنولوجيا.. الحقبة الجديدة في إدارة المرافق»، سلسلة من الجلسات النقاشية ودراسات الحالة المحلية والدولية والعروض التقديمية المتمحورة حول أبرز القضايا المؤثرة على واقع ومستقبل القطاع الإقليمي، والذي يشهد تطوّراً لافتاً مع التوجه المتنامي نحو إدماج التكنولوجيا المتقدمة . وستقام الدورة في «فندق العنوان» في منطقة «مرسى دبي».

وقال جمال لوتاه، رئيس مجلس إدارة «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»: تنتطلع قدماً إلى انطلاق أعمال الحدث، وسط مشاركة رفيعة المستوى من الرواد وصناع القرار وكبار الشخصيات الحكومية والمطورين العقاريين ومزودي خدمات إدارة المرافق، للتعرف على أحدث الابتكارات وآخر المستجدات الحاصلة على صعيد إدماج التكنولوجيا الحديثة وذكاء الأعمال ضمن قطاع إدارة المرافق، والتي تعتبر حجر الأساس لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتخفيض التكلفة وتحسين تجربة العملاء. وتتضمن الفعاليات معرضاً على مدى يومين إلى جانب ورش عمل تفاعلية على هامش اليوم الختامي.