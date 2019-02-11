مركز الخليج لدراسات الطيران الأفضل أداء في آسيا والمحيط الهادي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي أن مجلس المطارات الدولي كرم مركز الخليج لدراسات الطيران التابع لها لكونه الأفضل أداءً بين مراكز التدريب التابعة للمجلس في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك بفضل نجاحه بتدريب أكبر عدد من الطلبة خلال العام الماضي.

وتسلمت زمزم الحمادي، مدير عام مركز الخليج لدراسات الطيران، التكريم من قبل كيفن كارون، مدير برامج بناء القدرات في المجلس الدولي للمطارات، وذلك خلال حفلٍ أقيم في مقرّ المركز بمطار البطين للطيران الخاص بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقالت زمزم الحمادي: نساهم في رفع معايير قطاع الطيران حول العالم، وذلك من خلال دعم القطاع عبر توفير مجموعة شاملة من الدورات التي تغطي مختلف المواضيع، مثل السلامة والتسهيلات والاقتصاد والبيئة والإدارة والدورات التدريبية التقنية.