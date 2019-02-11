«دريك آند سكل» تعتمد خطة إعادة الهيكلة

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» خطة إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة، وذلك خلال اجتماعه المنعقد الخميس الماضي.

وقالت الشركة أمس في بيان لها على سوق دبي المالي، إن مجلس الإدارة وافق على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لعرض خطة إعادة هيكلة الشركة عليها.

وكانت «دريك آند سكل» أعلنت في نوفمبر الماضي تعيين مستشارين دوليين خارجيين لإعادة الهيكلة للعمل على وضع خطة تشغيلية ومالية متكاملة بالتعاون مع لجنة إعادة الهيكلة التي تم تشكيلها أخيراً.

وأقر مجلس إدارة الشركة في 22 أكتوبر تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة بعدما صوّت المساهمون خلال الجمعية العمومية التي انعقدت يوم 4 أكتوبر على قرار استمرار الشركة في مواصلة نشاطها.