«تبريد» تدرس فرصاً استثمارية في السعودية

المصدر: دبي - البيان

قال جاسم ثابت الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) إن الشركة تدرس فرصاً استثمارية خارج الإمارات، خاصة السعودية ومصر، موضحاً أن الشركة ستركز على النمو داخلياً وفي السعودية، أهم أسواق الشركة خارج الإمارات.

وأضاف أننا نرى احتمالات نمو قوية في السوق السعودية، سواء من حيث الامتيازات إلى المشاريع بنظام (البناء والإدارة والتسليم) وغيرها.

وقال ثابت حصلنا على حصة 20% في تبريد السعودية، حيث رأينا فرصة لنكون مستثمراً استراتيجياً والمساهمة في نمو أعمالها. وأشار إلى أن أكبر سوق للشركة هو أبوظبي، ونحن أكبر لاعب في هذا السوق، ونملك 75% منه. وفي دبي نحن نملك رابع أكبر نصيب في السوق، حيث نملك 10% منه.