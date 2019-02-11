3 مرشحين للفوز بمشروع «بروج 4»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أكدت مجلة «ميد» أن هناك ثلاثة مرشحين للفوز بمشروع «بروج 4» في مجمع الرويس للبتروكيماويات، وهو المشروع المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة إسبانية، بتكلفة 4.5 مليارات دولار(16.5 مليار درهم).

وقالت المصادر إن المرشحين الثلاثة للمشروع يشملون روينداس تكنيكاس الإسبانية ومجموعة وود البريطانية وماير تكنيموت الإيطالية.

وقالت مصادر إن شركة تكنيكاس روينداس في المقدمة، لكن ماير تكنيكاس لديها فرصة قوية أيضاً، في ظل تاريخها الطويل وتعاونها مع بروج، كما أن شركة ماير تكنيموت لديها سجل حافل بالأعمال في مشاريع بروج 1و2و3.

وسوف يكون المشروع الأكبر في العالم من حيث إنتاج منتجات البتروكيماويات.