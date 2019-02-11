إيرادات قوية لـ«يو بي إس» في الربع الرابع 2018

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة يو بي إس نمو أرباحها للربع الرابع لعام 2018 بفضل مبادرات النمو عالي الكفاءة في الإيرادات بتحقيق فوائد مستدامة وإيجابية.

وقال ديفيد أبني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة يو بي إس: «تمكنا من تحقيق أرباح معدّلة للسهم الواحد بفضل القيام باستثمارات وتنفيذ مبادرات التحول الناجحة التي أسهمت في تعزيز جودة إيراداتنا وتحسين الكفاءة في الأداء». وأضاف: «وإننا نتوقع أن تسهم محفظتنا المتنوعة وبصمتنا العالمية ومرونة شبكة العمليات لدينا في تعزيز النمو خلال عام 2019 وما بعده».

وارتفعت الإيرادات بنسبة 4.6%، وزادت على أساس تحييد العملة بنسبة 5.2%، ونما متوسط الإيرادات بنسبة 4.1%، مع تحقيق مكاسب من كل المنتجات. وحققت الشركة معدلات قياسية من حيث الشحنات، ومستوى استثنائياً في توصيل الخدمات في الميعاد خلال ذروة مواسم العطلات.

وأضاف أبني: حقق قطاع الشحنات الدولية لدينا نتائج قياسية بفضل النمو ثنائي العدد في عملياتنا بأوروبا، كما أسهمت محفظتنا الكبيرة وتنوع قاعدة إيراداتنا ومرونة شبكتنا في تعزيز بصماتنا في ظل انكماش الاقتصاد العالمي. وتسهم نقاط القوة هذه في تعزيز مكانة يو بي إس لمساعدة عملائها على تجاوز التحديات الحالية التي تشهدها التجارة العالمية.

ولا تزال أعمال قطاع سلاسل التوريد وشحن البضائع تحظى بالقوة، فقد تم خفض أرباح في الربع الرابع بنحو 60 مليون دولار كنتيجة لعملية تصحيح عقود شحن البضائع التي قامت بها يو بي إس. واتسمت ربحية وحدات الأعمال الأخرى بالأداء الإيجابي، نتيجة المكاسب من أعمال إعادة الشحن والتصدير .