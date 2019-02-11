حلول من «كومسكوب» تمهّد الطريق نحو الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «كومسكوب» إطلاق حلول جديدة تتمثل في هوائيات لنطاقات تصل إلى 3.5 غيغا هرتز لمحطات الإرسال الكبيرة ولتعزيز تكثيف محطات الإرسال الصغيرة، ما يسهم في زيادة سعة الشبكة والانتقال إلى الجيل الخامس، حيث سيتمكن العملاء الذين يستخدمون الترددات اللاسلكية المرخصة حديثاً من زيادة السعة في شبكات LTE الحالية والاستعداد لشبكات الجيل الخامس.

وقال إيان غيلوت، رئيس «آي جي آر»: «هناك عدد محدود من منتجات الترددات الراديوية، بما في ذلك هوائيات محطات الإرسال الخلوية، ومجمعات الموجات الراديوية، والمكبرات الراديوية المثبتة على أبراج البث متاحة في السوق لنطاقات 3.5 غيغا هرتز، ولذا فإن الترقيات وتجهيزات مسارات الترددات الراديوية لمحطات الإرسال الكبيرة مسائل ذات أهمية بالغة للمشغلين».