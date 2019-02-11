«اقتصادية الشارقة» تضبط 129 أسطوانة غاز مخالفة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ضبط 129 أسطوانة غاز، 97 منها مخالفة للقوانين، و22 أسطوانة منتهية الصلاحية، و10 أسطوانات غاز معبأة من مكان غير مصرح به، وذلك ضمن خططها الرامية إلى الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية، وذلك حسب قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2010، بشأن تصنيع وتعبئة وتداول أسطوانات الغاز في الشارقة، وفي إطار جهود الدائرة الدائمة بمراقبة الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية والمخالفة للقوانين وللحد من الإضرار بالأمن العام والصحة العامة والبيئة في أسواق الإمارة.

وأكد سلطان السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن اقتصادية الشارقة لن تتهاون أبداً في حماية أسواق الإمارة من هذه الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية على حساب الناس وسلامتهم، من خلال الغش التجاري، مشيراً إلى أن الدائرة سوف تواصل القيام بدورها لحماية المجتمع من الذين يحاولون إيقاع الضرر بأفراده، وتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة.

وأشار إلى أن ضبط هذه الكمية، يدل على إصرار هذه الفئة على الإضرار بالمجتمع، وبأصحاب العلامات التجارية، مقابل تحقيقهم لمكاسب مادية عالية، وهو ما يحتم علينا بذل المزيد من الجهد للتصدي لهم، مشيداً بالدور الذي تقوم به إدارة الرقابة والحماية التجارية، من خلال عمليات تفتيشية دورية ومستمرة، وزيارات ميدانية للكشف عن أي منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على الملكية الفكرية، وحماية المستثمرين والمستهلكين، وبالتالي، دعم سلامة أسواق الإمارة على جميع الأصعدة.

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن إدارة الرقابة والحماية التجارية والفرق التابعة لها، تعمل ليل نهار من أجل مراقبة الأسواق، لحمايتها من كل الظواهر السلبية والغش والمخالف للقوانين.