مركز دبي التجاري يستضيف مؤتمراً عن النجاح المالي في مارس

المصدر: دبي- البيان

تعقد ليزا نيكولز، وهي واحدة من أشهر المتحدثين التحفيزيين والشخصيات الإعلامية ومدربي الحياة والرؤساء التنفيذيين في العالم، والتي ساعدت كلماتها ما يقارب 30 مليون شخص، مؤتمراً مكثّفاً لمدة يومين في 29 و30 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وستشارك ليزا نيكولز كمتحدثة رئيسية ضمن مؤتمر «تشا تشينج 2.0 فايننشال بريكثرو ويكيند» الذي تنظمه «نجاحي إيفنتس».

ويجمع البرنامج والذي يعني اسمه «تحقيق نجاح مالي»، في عامه الثاني أفضل المتحدثين والمدربين في العالم بهدف مساعدة الحضور على بناء مستقبل مستدام مالياً عن طريق إيجاد مصادر دخل جديدة، من خلال التثقيف المالي والتعليم والتنمية الشاملة للقدرات، حيث يوفّر البرنامج بيئة تفاعلية للتعليم تضم مجموعةً من المعلمين المحترفين وأفضل الأدوات تأثيراً في العملية التعليمية من خلال أساليب تعليمية ترفيهية مبتكرة. وتهدف هذه الفعالية إلى مساعدة المشاركين على وضع خطة واستراتيجية مالية لأهدافهم المستقبلية، ما يسهّل عليهم تحقيق الاستقلال المالي.

وقالت أوفى مصطفى، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«نجاحي إيفنتس»: تهدف هذه الندوة إلى إلهام والحضور ومساعدتهم على إيجاد فرص جديدة. وكما هو الحال بالنسبة إلى فعاليات «تشا تشينج» السابقة، تم تخصيص ألفي مقعد مجاني للحضور.

وسيتعرّف الحضور على العديد من الاستراتيجيات المفيدة لإدارة حياتهم، التي سيرشدهم إليها نخبة من المعلمين وفي مقدمتهم ليزا نيكولز، التي كافحت خلال حياتها للانتقال من كونها أماً عزباء تعتمد على المساعدات الحكومية إلى واحدة من رواد الأعمال لتلهم بشجاعتها وإصرارها المتابعين من جميع أنحاء العالم، وتساعد الكثير من الأشخاص على اكتشاف مواهبهم الكامنة وقدراتهم اللامحدودة.

وبصفتها المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنظمة «موتيفيتينج ذا ماسز»، والتي تعتبر واحدة من شركات التدريب المهني والشخصي القليلة التي طرحت أسهمها للتداول العام في الولايات المتحدة الأمريكية، طوّرت ليزا ورش عمل وبرامج ساهمت في تحسين حياة الكثيرين وغيّرت مسار الأعمال في مختلف أنحاء العالم.