«سامي راجا للاستشارات» تتوسع في دول مجلس التعاون

المصدر: دبي - البيان

أعلن سامي راجا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سامي راجا للاستشارات في دبي، أن الشركة ستوسع نطاق عملياتها في دول أخرى من منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتركز الشركة على مساعدة المستثمرين على إنشاء الشركات وتنفيذ خطط التوسع في أعمالها في الإمارات والمملكة المتحدة.

وتقدم الشركة لعملائها خدمات تشمل تأسيس الشركات وإعادة هيكلة المؤسسات وإدارة الضرائب والاستشارات المالية.

وقال سامي راجا: «جاء قرار توسيع نطاق أعمال الشركة إلى مناطق أخرى بدول الخليج العربية في إطار سعى الشركة إلى إبراز الفرص المتاحة لرواد أعمال آخرين في المنطقة، وهي تركز على خدمة الشركات في المنطقة ومساعدتها في الاستفادة من التقنيات الفعّالة التي تُحدث ثورات في كل شيء بدءاً من الترسيخ الاستراتيجي للعلامات التجارية إلى العمليات اليومية.