«البحري»: رحلة ناقلة النفط إلى فنزويلا مقررة قبل العقوبات الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

أوضحت شركة البحري للنقل البحري أن ناقلة النفط العملاقة «أبقيق» المملوكة لها، أبحرت خالية من أي حمولة من ساحل البحر الأحمر باتجاه ميناء خوسيه في فنزويلا، وذلك لتحميل شحنة لأحد عملائها الدائمين في الهند، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على هذه الشحنة في 9 يناير قبل فرض العقوبات الأمريكية على فنزويلا في 28 يناير. وأوضحت أنه من المتوقع أن تكتمل رحلة الناقلة «أبقيق» قبل نهاية فترة الإعفاء المسموح بها للاتفاقيات.

وتُعَد فنزويلا وجهة دائمة للناقلات النفطية التابعة لشركة البحري، إذ يتم تحميل الشحنات وإيصالها إلى موانئ في الهند والصين بشكل منتظم. وأكدت الشركة امتثالها التام للأنظمة والقوانين كافة التي تحكم كل الأسواق التي تعمل فيها.