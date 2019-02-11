«إعمار للترفيه» تطرح عرضاً خاصاً

المصدر: دبي- البيان

طرحت إعمار للترفيه عرضاً خاصاً لضيوف العنوان للفنادق والمنتجعات، تتيح لهم الدخول إلى اثنتين من أبرز وجهاتها: فيرتشوال رياليتي بارك ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية.

وعند الإقامة في أي من وجهات العلامة التجارية الفندقية بما في ذلك العنوان وسط المدينة، العنوان دبي مول أو العنوان بوليفارد، يمكن الحصول على بطاقة دخول مجانية لشخصين إلى «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، بالإضافة إلى تذكرة «سوبر سفن» لشخصين إلى «فيرتشوال رياليتي بارك»، وجهة متكاملة لمنصات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ويمكن الاستمتاع بتجربة مفعمة بالمغامرات مع ألعاب الواقع الافتراضي الفردية والجماعية في فيرتشوال رياليتي بارك، حيث تتضمن تذكرة «سوبر سفن» ألعاباً متنوعة. أما في دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، فيمكن استكشاف عالم المحيطات ومشاهدة عدد كبير من الحيوانات البحرية المفترسة عن قرب.

وعند تسجيل الوصول إلى أي من وجهات «العنوان للفنادق والمنتجعات»، ستكون هذه التذاكر ضمن ملف مفتاح الغرفة، ليستمتع الضيوف بعطلة مميزة لها في قلب دبي، مع أجمل التجارب في اثنين من أكثر المراكز الترفيهية استقطاباً للاهتمام في المدينة: «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» و«فيرتشوال رياليتي بارك».