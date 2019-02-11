«الإمارات دبي الوطني ريت» تعلن توزيع أرباح

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت عن توزيع أرباح بواقع 0.027 دولار عن كل سهم، بقيمة إجمالية 6.8 ملايين دولار، اعتباراً من 25 فبراير الجاري، وفق بيان للشركة أرسلته إلى بورصة ناسداك دبي أمس.

وجاء في البيان أن الشركة، التي يديرها صندوق الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدود، أعلنت أنها اقترحت تخفيض قيمة رأس المال المساهم به، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح يتماشى مع متطلبات قانون الشركات الصادر عن مركز دبي المالي العالمي، من أجل تسهيل توزيع الأرباح على المساهمين.

وكان من المقرر في السابق توزيع الأرباح في ديسمبر عام 2018، لكن تم تأجيلها، حيث طلبت الشركة موافقة محاكم مركز دبي المالي العالمي على اقتراحها بتخفيض رأس المال.

ويأتي ذلك تماشياً مع قانون الشركات الجديد الصادر عن مركز دبي المالي العالمي الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2018، وبعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة الذي عقد في 27 نوفمبر 2018، طبقاً للبيان.