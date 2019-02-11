25 خبيراً في المؤتمر الدولي للإسكان الحكومي بدبي

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي المؤتمر الدولي للإسكان الحكومي المستدام بعد غد بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية، بدعم وتنظيم استراتيجي من اتحاد المهندسين العرب، والجمعية الدولية للمهندسين الكهربائيين، وجمعية المقاولين بالدولة، ومؤسسة «أميرالد» للنشر والمعرفة ومؤسسة دبي لتنظيم الفعاليات، وسوف يشارك بالمؤتمر ما يقرب من 25 متحدثاً وخبيراً عالمياً، لعرض أفضل الممارسات في مجال الإسكان الحكومي المستدام، تماشياً مع رؤية الإمارات والخطة الثمانية لدبي والأهداف 12 للاستدامة العالمية.

وسوف يناقش المؤتمر أهم المواضيع الحيوية في مقومات الاستدامة في الإسكان الحكومي، وتخطيط المدن الذكية، والابتكار في التصميم والاستدامة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، واستخدام الروبوت، والتقنيات الحديثة في قطاع الإنشاءات.

وقال الدكتور ماجد فاروق حنا عضو اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر، إن المؤتمر هذا العام يستقطب العديد من الخبراء في مجال الإسكان الحكومي والذين سوف يستعرضون خلاصة تجاربهم في مجال الإسكان الحكومي والدروس المستفادة والخطط المستقبلية للإسكان الحكومي المستدام والذكي والذي سوف ينعكس بدوره على استدامة الاقتصاد ونمو الاستثمار في المدن الذكية.