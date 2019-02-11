543 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 543 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 158 مبايعة بقيمة 470 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 235 مليون درهم و142 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 235 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 119 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حصيان الأولى تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليوناً في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بـ6 ملايين في منطقة الخيران الأولى. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 30 مبايعة بـ 56 مليون درهم.