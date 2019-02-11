إطلاق نسخة محدّثة من إطار عمل المحاسبة الإدارية

المصدر: دبي-البيان

أطلق معهد المحاسبين الإداريين النسخة المحدّثة لإطار عمل كفاءة المحاسبة الإدارية. ويساهم هذا التطوير في تزويد المحاسبين الإداريين بالمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات الرقمية خلال المرحلة المستقبلية.ويواكب إطار العمل المحدّث بيئة الأعمال والتكنولوجيا متسارعة التغيّر، كما يوفر الإرشادات والمعايير الموثوقة لتقييم المهارات والتطوير الوظيفي وإدارة المواهب ضمن مهنة المحاسبة الإدارية.

والتزم المعهد تحديث إطار عمل كفاءة المحاسبة الإدارية الخاص به تماشياً مع المساهمة المتقدّمة للتكنولوجيا في إعادة تعريف دور المحاسبين الإداريين وتغيير مشهد الأعمال ومهنة المحاسبة الإدارية بوتيرة غير مسبوقة.

وقال جيف تومسون، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لدى المعهد: «نسلط تركيزنا على مواكبة أحدث الكفاءات وتعزيزها ضمن قطاع التمويل والمحاسبة. وحرصنا على تحليل الكفاءات القائمة والناشئة التي يحتاج إليها المحاسبون الإداريون اليوم بهدف تقديم إطار عمل إدارة كفاءة المحاسبة الإدارية بنسخته المُحدّثة. وتم إجراء هذه الخطوات بموجب إشرافٍ وتعاونٍ كامل من المتخصصين في القطاع، وذلك لضمان أعلى مستويات الدقة ومواكبة مختلف الاحتياجات ذات الصلة».