«الإمارات للصرافة» و«يوني موني» تحوّلان الأموال عبر «بلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «فينابلر القابضة»، المتخصصة في مجال تقديم حلول التحويل المالي والصرافة، أن اثنتين من الشركات الواقعة تحت مظلتها، وهما «الإمارات العربية المتحدة للصرافة» و«يوني موني»، قد أصبحتا تعتمدان التحويل الفوري للأموال عبر شبكة «ريبل نت» العالمية، في خطوة تهدف إلى تقديم خدمات تحويل الأموال العابرة للحدود بشكل أكثر أماناً وسهولة. وبذلك تصبح الشركتان أول شركتين في الشرق الأوسط تعتمدان تقنية البلوك تشين، من أجل إتمام عمليات تحويل الأموال العابرة للحدود.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ بنود التعاون بين الطرفين في التحويلات المالية صادرة من جميع أنحاء العالم إلى تايلند، مع وجود خطط مستقبلية لتوسيع استخدام تقنية البلوك تشين في عمليات تحويل الأموال إلى الدول الأخرى.

وستكون البداية في تنفيذ بنود القرار الجديد في التحويلات التي ستتم عبر «بنك سيام التجاري»، أحد أكبر البنوك في تايلاند، مما سيُمَكِّن عملاء الشركتين من تحويل الأموال بشكل فوري وسهل إلى هناك.

وقال بروموث مانغات الرئيس التنفيذي لشركة «فينابلر القابضة» إن «تبني تقنية البلوك تشين سيتيح لنا تقديم خدمات التحويل المالي بأساليب أقل تعقيداً وأكثر سرعة وأماناً».