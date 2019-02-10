«تلغراف»: دبي تهوى الفخامة وبناء المرافق الضخمة

المصدر: دبي - البيان

وصفت صحيفة «تلغراف» البريطانية دبي بأنها تهوى دوماً صنع الأشياء الكبيرة وعلى نطاق ضخم، فلديها الفنادق الفخمة، مراكز التسوق الراقية، مدن الألعاب الترفيهية ذات المساحات الشاسعة، أحواض السمك العملاقة، اليخوت الأنيقة، السيارات الفارهة، المطاعم الفاخرة التي تقدم وجبات متنوعة بنظام البوفيه المفتوح، حتى باتت هذه المنشآت بمثابة ملامح متكررة في دبي.

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً سياحياً عن دبي بعنوان «48 ساعة في دبي، دليل داخلي لمدينة الذهب»، حيث وصف التقرير دبي بأنها مدينة الذهب، كما وصفها أيضاً بأنها «لاس فيغاس» الشرق.

وذكر التقرير أن المرء بحاجة دوماً إلى مد عنقه إلى أعلى أثناء سيره في شوارع دبي من كثر ناطحات السحب التي تملأ أفق الإمارة.