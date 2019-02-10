اتفاقية بين «دبي للسلع المتعددة» و«البنغال الغربية» لتعزيز حركة التجارة

المصدر: دبي- البيان

أعلن «مركز دبي للسلع المتعددة»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «مؤسسة التنمية الصناعية بولاية البنغال الغربية المحدودة»، التابعة لحكومة غرب البنغال. وقع مذكرة التفاهم فريال أحمدي، الرئيسة التنفيذية للعمليات في المركز، وفاندانا ياداف، المدير العام في «مؤسسة التنمية الصناعية بولاية البنغال الغربية المحدودة»، خلال فعاليات الدورة الخامسة من «قمة البنغال العالمية للأعمال»، التي عُقدت في مدينة كولكاتا الهندية عاصمة ولاية البنغال الغربيّة.

وقالت فريال أحمدي: «نثق بأن هذه الخطوة ستسهم في توطيد شراكتنا القائمة مع مجتمع الأعمال المزدهر في الهند، كما ستساعدنا على استكشاف طرق جديدة لجذب وتسهيل وتشجيع أنشطة التجارة في ما بيننا. وفي ضوء علاقتنا المثمرة».

بدوره، قال أحمد الفلاحي، الملحق التجاري بسفارة دولة الإمارات في الهند: «تُعتبر الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات من حيث حجم الأنشطة التجارية. ويبذل الطرفان جهوداً دؤوبة لتعزيز الروابط التجارية في ما بينهما، إضافة إلى العمل على خلق بيئة أكثر ترحيباً وتشجيعاً للاستثمار، وإزالة العوائق البيروقراطية غير الضرورية، وفتح الأبواب التجاريّة».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى حشد جهود كلا الجانبين لتعزيز مستوى الوعي حول أهمية دعم الصادرات والترويج لها، وتسهيل حركة وأنشطة التجارة، وزيادة التفاعل الاستثماري، وتعزيز الترابط بين الأعمال التجارية والشركات من مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات والصناعات.

من جانبها، قالت فاندانا ياداف: «ترتبط إمارة دبي وولاية البنغال الغربية بعلاقات تجاريّة قويّة. ونثق بأن المرحلة المستقبلية ستحمل الكثير من الفرص الإيجابية لتعزيز هذه العلاقات».