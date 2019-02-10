«مواصفات» تدرب 30 مصنع مشروبات على التشريعات العالمية

المصدر: دبي- البيان

عقدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أول برنامج تدريبي من نوعه لـ30 مؤسسة كبرى من أعضاء مجموعة منتجي العصائر والمشروبات، التي تضم في عضويتها 575 عضواً، وتدير استثمارات تربو على 40 مليار درهم، ضمن تعاون استراتيجي بين الهيئة والمجموعة، في مسعى لتأهيل مؤسسات القطاع الخاص وتمكينهم من الأدوات اللازمة لإعداد ووضع التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية، والحصول على عضويات في منظمات إقليمية ودولية معنية، بما يسهل التبادل التجاري بين الدولة والعالم، وتزيل العوائق الفنية، وتدعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، أن الهيئة تبحث بصورة مستمرة فرص تنمية قدرة القطاعات الصناعية والإنتاجية، حيث يعد قطاع المشروبات والعصائر أحد القطاعات المهمة، حيث تضم المجموعة في عضويتها 575 عضواً، يدرون استثمارات تقدر بـ39 مليار درهم، حيث تهدف الهيئة من تدريب المجموعة إلى استحداث آليات تسهل انسيابية حركة الاستيراد والتصدير.

وأوضح أن فريقاً فنياً من الهيئة يضم إدارات عدة قدموا الدعم الفني المناسب للمصنعين والمنتجين، لتمكينهم من الأدوات اللازمة لإعداد المواصفات.

وأشار إلى أن الهيئة ستساعد مجموعة منتجي العصائر والمشروبات كذلك في المشاركة بالفعاليات الدولية، من خلال تسجيلهم في تلك الفعاليات، فضلاً عن عقد دورات تدريبية من أجلهم للمشاركة في اللجان الإقليمية والدولية، كما تم اطلاعهم على الدستور الغذائي، والذي يحتوي على مجموعة من المعايير والمواصفات الغذائية المعتمدة دولياً، وتضم هيئة الدستور الغذائي في عضويتها 189 عضواً حالياً، وتضع هيئة الدستور الغذائي معايير لما يقارب 200 منتج غذائي، وذلك لإبقائهم على اطلاع دائم باللوائح ومستجداتها، بما يراعي المصالح الاقتصادية الوطنية.