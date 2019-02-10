11.5 مليار دولار صادرات البرازيل للدول العربية 2018

المصدر: دبي - البيان

كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن قيمة الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي في 2018 بلغت 11.48 مليار دولار في مؤشر قوي على علاقات البرازيل التجارية مع دول المنطقة.

وسجلت الصادرات البرازيلية إلى الإمارات ومصر والمملكة السعودية والكويت 2 مليار دولار و2.13 مليار دولار و2.1 مليار دولار و227 مليون دولار على التوالي.

وقال روبنز حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية: «تعكس الإحصائيات الأخيرة للعام الماضي متانة العلاقات التجارية بين الدول العربية والبرازيل. ومع تزايد عدد الشركات البرازيلية التي تسعى إلى تنويع واستكشاف الأسواق العالمية، نتوقع أن تسجل الصادرات البرازيلية ارتفاعاً ونمواً مطرداً عام 2019، مدعومة بالطلب القوي على منتجاتنا في الدول العربية».