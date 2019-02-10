المصدر: الشارقة - البيان

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حرصها على استقطاب الكفاءات الوطنية في إطار سعيها لزيادة نسبة التوطين في الدائرة والتي وصلت إلى 93% خلال 2018، حيث تعمل الدائرة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بيئة مثالية لدعم المواطنين، وتطوير قيادات شابة قادرة على استشراف المستقبل.

وقامت الدائرة باستقطاب الكفاءات الوطنية من خلال تعيين كوادر جديدة بلغت 29 موظفاً جديداً خلال 2018 استمراراً لنهج الدائرة في السعي لتوفير أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس الدائرة : نعمل على استقطاب الموارد البشرية المواطنة في الوظائف والمجالات كافة، وفق خطة يجري تطويرها بشكل مستمر مع صقل مهاراتهم من خلال دورات تدريبية متنوعة، وإعدادهم وتأهيلهم.