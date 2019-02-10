رواد «إنترنت الأشياء» يناقشون في دبي التحوّل الرقمي التجاري

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركات متخصصة في قطاع التقنيات الرقمية حضورها النسخة السادسة من مؤتمر «إنترنت الأشياء الشرق الأوسط 2019» والذي ستنطلق فعالياته في دبي خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير الجاري، والذي يمثّل منصة فريدة للتفاعل مع الخبراء وصنّاع القرار في القطاعين الخاص والعام.

ويحظى المؤتمر بحضور بارز من سلطة واحة دبي للسيليكون، وشركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات، وكريم، وغيرها الكثير، حيث يتم مناقشة موضوعات متعددة وأبرزها التحول الرقمي في القطاعات التجارية.

وقال المهندس معمّر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدن الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون: «يشكّل المؤتمر منصّة نوعية لبحث فرص الأعمال في قطاع التكنولوجيا مع المختصين.

كما يتزامن انعقاده مع المراحل الأخيرة من عمل سلطة واحة دبي للسيليكون على إنجاز مشروع سيليكون بارك والذي يعدّ أول مشاريع المدن الذكية في دبي من حيث تطبيقه مبادئ المدينة الذكية بشكل متكامل مستفيداً من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات إنترنت الأشياء».

وأضاف: «تم تصميم المشروع بما يحقق التوجّهات الاستراتيجية لحكومة دبي بشأن المدن الذكية، والتي تقوم على ست ركائز أساسية هي الحياة الذكية والمجتمع الذكي والتنقل الذكي والاقتصاد الذكي والحوكمة الذكية والبيئة الذكية.

ويسعدنا في هذا الصدد تضافر الجهود مع المشاركين في المؤتمر لمواصلة مسار التحوّل الرقمي الذي تنتهجه دبي بدعم من مشروعات ريادية مثل سيليكون بارك والتي يتم تنفيذها بالتعاون المشترك بين مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص».