الفائدة على القروض الشخصية في أبوظبي ترتفع إلى 9.81 % بالربع الثالث

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

كشف مركز إحصاء أبوظبي عن ارتفاع أسعار الفائدة على القرض الشخصي خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 9.81% مقابل 9.80% لنفس الفترة من عام 2017.

وتراجعت أسعار الفائدة على القروض الشخصية خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى 9.79% إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى في الربع الثالث.

وكشفت النشرة الإحصائية ربع السنوية الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي للربع الثالث من العام الماضي عن ارتفاع الفائدة على القرض التجاري إلى 7.74% مقابل 7.70% للربع الثاني من نفس العام وارتفاع أسعار الفائدة على إيصالات الأمانة إلى 6.97% مقابل 6.96% بينما استقرت أسعار الفائدة على القروض والسلف الأخرى عند 17.82%.

وأكدت النشرة ارتفاع صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في أبوظبي بنهاية الربع الثالث إلى 23 ملياراً و740 مليون درهم مقابل 23 ملياراً و11 مليوناً لنفس الفترة من عام 2017، واستحوذت البنوك الإسلامية على 3.95 مليارات درهم من صافي الدخل، بينما استحوذت البنوك التجارية على 19 ملياراً و788 مليون درهم وذلك للربع الثالث من العام الماضي.

وجاءت الزيادة المسجلة في صافي دخل بنوك أبوظبي مدعومة بالنمو الكبير الذي أظهره القطاع بشكل عام منذ بداية العام الماضي. وكشفت إحصاءات النشرة ربع السنوية عن انخفاض أعداد العاملين في البنوك التجارية والإسلامية في أبوظبي من 11 ألفاً و954 عاملاً بنهاية الربع الثالث لعام 2017 إلى 11 ألفاً و686 عاملاً بنهاية الربع الثالث لعام 2018 بانخفاض 268 عاملاً.