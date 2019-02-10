«سونا ديزاين» تختبر مصابيحها الشمسية iSSL Maxi 4 في «مصدر»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «سونا ديزاين» الحائزة على جائزة زايد للاستدامة بدورتها العاشرة، عن إبرام شراكة مع مدينة مصدر في أبوظبي بهدف إجراء مشروع تجريبي لمدة 12 شهراً لمراقبة واختبار أداء مصابيحها الشمسية «iSSL Maxi 4» وقدرتها على العمل بفعالية وتحمل حرارة الطقس وظروف المناخ المحلية.

وفي إطار الشراكة الجديدة، قامت الشركة خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير بتركيب 8 مصابيح شمسية في محيط مشروع «الفيلا المستدامة» بمدينة مصدر، وعلى الرغم من الشهرة التي تتمتع بها مصابيح «iSSL Maxi 4» حول العالم يهدف مشروع مراقبة المصابيح إلى تعزيز مستويات الموثوقية بكفاءة الأداء وقدرة التحمل لتلك المصابيح على المدى الطويل.

ووفقاً لشركة «سونا ديزاين»، تم تصميم مصابيح الطرق الشمسية لتكون حلاً قائماً بحد ذاته يتسم بالفعالية والمتانة والاعتمادية لاستخدامه في مهام الإنارة في المناطق الاستوائية في العالم، ولاسيما إنارة الطرق ومواقف السيارات وبالإضافة إلى تقنية الطاقة الشمسية المتطورة التي يعتمدها هذا الحل، تتيح خاصية الاتصال اللاسلكي (WiFi) التي تم تزويدها للمصابيح إمكانية مراقبة بيانات وأداء كل مصباح عن بُعد.