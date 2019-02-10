«لوزان للسياحة» تتعاون مع «دناتا» و«كانو» في دبي

المصدر: دبي - البيان

قال والتر لوزر مدير هيئة لوزان للسياحة، إن الهيئة أبرمت اتفاقيتي تعاون مع شركتي دناتا للعطلات وكانو للسياحة في دبي، لتمثيلها في دول التعاون الخليجي.وأعرب عن سعادته للتعاون مع «دناتا» و«كانو» لجلب المزيد من السياح إلى لوزان السويسرية على مدار العام، والقيام بجهود ترويجية وتسويقية لتنشيط السياحة في لوزان لدى سكان منطقة الخليج العربية موضحاً أن اللقاءات التي أجراها مع مسؤولين عن قطاع السياحة والسفر في كل من دبي ورأس الخيمة، تبشر بموسم سياحي مزدهر خلال عطلات الربيع والصيف القادم.

وأكد أن الإمارات والسعودية وعمان، تعتبر من أهم الأسواق السياحية لهيئة لوزان مشيراً إلى النمو الكبير في أعداد السياح من هذه الدول، والذي ارتفع 15 % العام الماضي.

وقال إن الجولة حققت نجاحاً بأبرم العديد من الاتفاقيات مع كبار منظّمي الرحلات السياحية ووكالات السفر في عدد من الدول الخليجية وتمّ تزويدهم بباقات سياحية عديدة ومتنوّعة للعائلات لزيارة لوزان خلال عطلات الربيع والصيف القادم».

وذكر أن ممثلي «لوزان للسياحة» عقدوا اجتماعات خلال الجولة الخليجية مع أكثر من 180 من وكلاء السفر ومنظّمي الرحلات السياحية.