«أبوظبي الوطنية للتأمين» تنال شهادة «آيزو»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين»، عن حصولها على شهادة (الآيزو 10002:2018)، الخاصة برضاء العملاء والتعامل مع الشكاوى، وأكدت سعيها المتواصل لتقديم خدمات بمستوى متميز وجودة عالية، انطلاقاً من مكانتها المتميزة في توفير حلول التأمين المُبتكرة للأفراد والمؤسسات.

حققت الشركة هذا الإنجاز، نظراً لالتزامها باتباع المبادئ التوجيهية للتعامل مع الشكاوى، والمعتمدة من قبل شركة «لويدز ريجستر»، والتي تعد إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم وإصدار الشهادات والمصادقة عليها، وفقاً لمعايير منظمة «آيزو» الدولية.

وقال عبد الله النعيمي نائب رئيس تنفيذي - قطاع الخدمات المساندة في الشركة : «تتمثل رؤية الشركة، في التركيز بشكل خاص على العملاء، ووضعهم على رأس قائمة أولوياتها.

ويؤكد الحصول على شهادة الآيزو على التميز والتفوق الذي تتمتع به الشركة في خدمة العملاء، حيث إن حرصنا على تبني أفضل الممارسات، قد مكننا من اكتساب هذه الثقة الكبيرة التي يولينا إياها عملاؤنا اليوم. ويضاف هذا الإنجاز إلى مجموعة من القفزات النوعية التي حققتها الشركة الفترة السابقة والتي تتوافق مع أهدافنا الرامية إلى مواصلة العمل على تعزيز تجارب العملاء والارتقاء بها».