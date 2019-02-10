«بايبر ورلد 2019» يستقطب أبرز الأسماء العالمية

المصدر: دبي - البيان

أكد منظمو أكبر معرض متخصص في صناعة الورق، القرطاسية ولوازم المكاتب في الشرق الأوسط «بايبر ورلد الشرق الأوسط» في ميسي فرانكفورت نمو المشاركة الأوروبية في دورة المعرض الجديدة، والتي تنطلق في 18 مارس بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أهم الأسماء في عالم صناعة الورق.

ويحظى بايبر ورلد الشرق الأوسط، عادة بحضور قوي للعارضين الأوروبيين، حيث يشارك مصنعو وموردو القارة، الذين يدركون أهمية الحدث كمنصة تمكّنهم من الانتشار عبر المنطقة الأوسع، بقوة في دورة 2019 بمجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي بشكل خاص تفضيلات السوق الإقليمي.

ومن انطلاق معرض الأيام الثلاثة في دبي خلال مارس سيتمكن الزوار التجاريون من المشاركة والتعامل مع مجموعة كبيرة من الشركات الأوروبية لتصنيع الورق منتجات المكاتب وحلول أماكن العمل والقرطاسية، كل ذلك في مكان واحد.

وأوضحت الكسندريا روبنسون مدير معرض بايبر ورلد الشرق الأوسط: «دائماً ما يشهد المعرض حضوراً قوياً من العارضين الأوروبيين الذين يحرصون على الاستفادة من السوق المربح والمتنامي للمنتجات الورقية ولوازم المكاتب بالمنطقة».