الإمارات تتصدر المنطقة في الملكية الفكرية

المصدر: دبي ـــ وائل الخطيب

حافظت الإمارات على ترتيبها 32 عالمياً في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية العالمي 2019، الصادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية.

وتصدرت الدولة منطقة الشرق الأوسط في مؤشرات العلامات والأسرار التجارية وكفاءة نظام الملكية الفكرية. وجاء تصنيف الدولة في النسخة السابعة للتقرير ضمن الاقتصادات الأعلى دخلاً.

وأورد التقرير مكامن القوة في تصنيف دولة الإمارات، والمتمثلة في وضع قوانيين وتشريعات حماية الملكية الفكرية موضع التطبيق والإطار القوي نسبياً لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وزيادة القدرة الإدارية والقضائية على إنفاذ الملكية الفكرية وتعزيز جهود مكافحة التزوير.

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ـــ الإمارات تتصدر المنطقة في العلامات التجارية وكفاءة الملكية الفكرية