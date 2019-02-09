جمارك دبي تبحث فرص التعاون مع عُمان

المصدر: دبي - البيان

استقبلت إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، وفداً من غرفة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك بسلطنة عُمان في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الأشقاء في دول مجلس التعاون وتعزيز مجالات التعاون الجمركي بينها.

وكان في استقبال الوفد في مبنى مطار دبي الدولي خليفة مالك مدير التفتيش في مبنى المطار (3)، وسالم المازمي مدير أوّل قسم التعريفة الجمركية في إدارة التعريفة الجمركيّة والمنشأ بجمارك دبي، فيما ترأس الوفد العُماني بدر بن سيف العوفي - مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في غرفة التجارة والصناعة يرافقه عدد من المسؤولين من الغرفة والجمارك العُمانية.

واطلع الوفد العُماني على آلية العمل المتبعة في التعامل مع الأعداد الكبيرة للمسافرين والحقائب من مستخدمي مطار دبي الدولي، والتعرف على الضبطيات المنجزة للمواد الممنوعة والمحظورة والمقيدة خلال السنوات الماضية، وأساليب التهريب المبتكرة وكيف استطاع ضباط الجمارك وبحسهم من اكتشافها.

الضبطيات الجمركية

كما تعرف الوفد الزائر على التعامل الحضاري من قِبل مفتشي جمارك دبي مع جميع المسافرين القادمين عبر المطار، وما يتمتعون به من حسٍ أمني عالٍ أثمر عن إنجاز العديد من الضبطيات الجمركية، وتعرف الوفد كذلك على التسهيلات التي تقدمها إدارة عمليات المسافرين للمسافرين من كل الجنسيات القادمين إلى الدولة عبر مطار دبي.

وأكدت جمارك دبي أنها تبنت العديد من الإجراءات لتسهيل عبور القادمين عبر مباني المطار الثلاثة، إضافة إلى مبنى الركاب بمطار آل مكتوم الدولي، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، من خلال التنسيق مع مؤسسة مطارات دبي والشركاء الحكوميين الاستراتيجيين بالمطار، وكذلك شركات الطيران العاملة فيه لمواجهة أي ارتفاع محتمل في أعداد المسافرين، وتنفيذ ورش تدريبية للمفتشين تركز على حسن استقبال المسافرين والتعامل الحضاري معهم.

واطلع الوفد من سالم المازمي على نظام دفتر الإدخال المؤقت الذي تطبقه دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت الصادرة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 59 لسنة 2010، والتي تهدف إلى تشجيع التجارة وتطوير الإجراءات الجمركية، وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي، وما يترتب عليها من نمو في القطاع الاقتصادي والسياحي.