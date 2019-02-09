«بيوتي ورلد 2019» يستقطب 1750 عارضاً من 62 دولة

المصدر: دبي - البيان

أكد منظمو معرض عالم الجمال «بيوتي ورلد الشرق الأوسط 2019» في ميسي فرانكفورت على نمو الدورة المقبلة من المعرض، والتي من المتوقع أن تكون الأكبر والأكثر شمولاً لأدوات ومعدات التجميل والزينة واللياقة البدنية.

وينتظر أن يشارك في بيوتي ورلد الشرق الأوسط 2019 أكثر من 1.750 عارضاً من 62 دولة 15 - 17 أبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

يشارك في المعرض 27 جناحاً وطنياً ويغطي ستة أقسام منتجات، كما يتضمن برنامجاً مكتظاً بالفعاليات الخاصة. وتمثل النسخة الرابعة والعشرون من المعرض السنوي منصة فريدة لتواصل الأعمال والأفكار الملهمة لجمهور يتوقع أن يتجاوز 35.000 من الشارين التجاريين ومحترفي التجميل.

وقالت إيلين أوكونيل، مديرة المعرض إن مساحة المعرض قريبة بالفعل من حجزها بالكامل، مع العمل على خطط نهائية لتنظيم دورة القيمة المضافة الأكثر شمولاً في 24 عاماً، وأضافت: «كل عام مرّ كان ركيزة ثورية لمعرض بيوتي ورلد الشرق الأوسط، وهو ما ينطبق على دورة 2019، حيث تمثل فعالية "الصف الأمامي" Front Row مثالاً ممتازاً على كيفية سعينا الدائم إلى الابتكار وتقديم شيء جديد».

وفي الإمارات، أنفق المستهلكون 2.1 مليار دولار في عام 2018 على سلع مثل العطور (610 ملايين دولار)، مستحضرات التجميل الملونة (297 مليون دولار)، منتجات العناية بالبشرة (306 ملايين دولار)، منتجات التزيين الرجالية (298 مليون دولار)، منتجات العناية بالشعر (323 مليون دولار) ومنتجات الحمام والاستحمام (167 مليون دولار).