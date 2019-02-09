استراتيجية لاستقطاب الكوادر الإماراتية في هيئة مطار الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت هيئة مطار الشارقة مشاركتها في النسخة الـ21 من المعرض الوطني للتوظيف في مركز اكسبو الشارقة من 6 حتى 8 الجاري في إطار استراتيجيتها لدعم جهود التوطين وتعزيز المهارات الوطنية في قطاع الطيران من خلال تفعيل برامج توظيف الكوادر الإماراتية لمواكبة توجهات الدولة نحو رفع نسب التوطين.

وسعت هيئة مطار الشارقة خلال مشاركتها في المعرض، إلى استقطاب الكفاءات الإماراتية وتسليط الضوء على الميزات التي يتمتع بها الموظفون تحت مظلة الهيئة والأقسام التابعة لها وعلى فرص التطور التي توفرها من خلال العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية التي ترتقي إلى أعلى المستويات العالمية، إلى جانب التعريف بالوظائف المتاحة.

وتبلغ نسبة الموظفين المواطنين في الهيئة 59% وتسعى الهية إلى توطين وإحلال الوظائف الفنية بمعدل 2% بالنسبة إلى التخصصات النادرة ومهام العمل التي يصعب الحصول على باحثين عنها، كما تعكف هيئة مطار الشارقة بشكل مستمر على إطلاق وتنفيذ المبادرات الرامية إلى رفع هذه النسب.

وساهمت الجهود التي قامت بها هيئه مطار الشارقة على مدى السنوات الماضية في إطار التزامها رؤية الإمارات 2021 لتوطين الوظائف في رفع نسبة التوطين في الوظائف الإدارية والفنية العليا إلى 90% وتشهد هذه النسبة ارتفاعاً مستمراً في ظل مواصلة الجهود لتعزيز التنمية المستدامة.