24.500 شقة فندقية تحتضنها 195 منشأة في دبي

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

ارتفع عدد الشقق الفندقية في دبي إلى 24.520 شقة من مختلف المستويات ضمن 195 منشأة استحوذت على 21% من مجمل عدد الغرف الفندقية التي تحتضنها الإمارة بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأظهرت البيانات أن عدد الشقق الفندقية الفاخرة مع نهاية نوفمبر 2018 وصل إلى 10.3 آلاف شقة ضمن 67 منشأة بنمو 7.5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل عدد الشقق المتوسطة إلى 14.22 ألف شقة ضمن 128 منشأة.

ووصلت نسبة إشغال الغرف الفندقية في الإمارة إلى 78% وهي الأعلى مقارنة مع الفئات الفندقية الأخرى حيث يأتي الإقبال على الشقق الفندقية من مصدرين أساسيين: الأول من العائلات الخليجية التي تفضل في كثير من الأحيان الشقق الفندقية لما توفره من خصوصية لا توجد بالفنادق الأخرى، بينما يأتي المصدر الثاني من توجه العديد من الشركات الكبرى نحو تأجير الشقق الفندقية لموظفيها التي تعد أقل تكلفة من الحجز الفندقي.