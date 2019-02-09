مفاوضات لشراء صناديق «أبراج» في تركيا

المصدر: دبي- سيد صالح

تخوض شركتا «فرانكلين تمبلتون انفستمنتس» الأمريكية للاستثمارات و«اكتيرا جروب» التركية لإدارة الاستثمارات الخاصة جولة من المباحثات بغية شراء عدد من الصناديق التي تديرها وحدة تابعة لمجموعة «أبراج» لإدارة الأصول في تركيا، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة «بلومبيرغ».

وتخوض «فرانكلين تمبلتون» المباحثات من خلال إحدى وحداتها، وهي شركة «داربي أوفيرسيز انفستمنتس ليمتد»، المختصة بإدارة الاستثمارات ورؤوس الأموال الخاصة في الأسواق الناشئة. وأضافت الوكالة إن «أبراج» باتت قريبة من منح حقوق حصرية إلى إحدى الشركتين «فرانكلين تمبلتون انفستمنتس» أو «اكتيرا جروب».