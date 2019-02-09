«ارتش ديلي»: برج جميرا عضو جديد في نادي ناطحات السحاب

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر موقع «ارتش ديلي» الأمريكي أن دبي أضافت معلماً جديداً إلى قائمة معالمها المعمارية الأيقونية ونادي ناطحات السحب، وهو «برج جميرا» الذي دشنته مجموعة «دبي القابضة» في أواخر الشهر الماضي.

ونشر الموقع المهتم بشؤون المعمار والمباني المتميزة تقريراً أمس حول «برج جميرا» بعنوان «نظرة أولى إلى أحدث بناية شاهقة في دبي». واستعرض التقرير بالصور ملامح البرج المنتظر، وأوضح أنه مستلهم من الواحات المنتشرة في صحراء الإمارات ومن كثبانها الرملية مترامية الأطراف.

وأوضح أن «برج جميرا»، المقرر أن يبلغ ارتفاعه 550 متراً، يمثل إضافة نوعية ثرية إلى الحافظة التي تمتلكها دبي بالفعل من ناطحات السحب، ومن أبرزها «برج خليفة»، أطول بناية في العالم؛ وفندق «جيفورا»، أطول فندق في العالم، والذي يقع على بعد خطوات من «برج خليفة».

وأضاف إن ناطحات السحب باتت خلال العقود الأخيرة من أبرز علامات نجاح المدن وثرائها، وهو ما يتضح جلياً في مدن مثل دبي ونيويورك وسنغافورة.