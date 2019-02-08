21.8 مليار دولار تجارة الإمارات وأمريكا في 11 شهراً

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

بلغ حجم التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة 21.8 مليار دولار (80 مليار درهم) في الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2018، وفق بيانات وزارة التجارة الأمريكية.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني أمس، إن الصادرات الأمريكية إلى الإمارات بلغت 17.2 مليار دولار (63 مليار درهم)، بينما بلغت الصادرات الإماراتية إلى أمريكا 4.6 مليارات دولار (16.8 مليار درهم) خلال فترة الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2018.

وكان حجم التجارة بين البلدين في نفس الفترة من العام 2017 قد بلغ أيضاً 21.8 مليار دولار (80 مليار درهم) حسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.