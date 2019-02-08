«أوراكل» تدشّن مركز بيانات سحابية في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

دشنت شركة «أوراكل» مركز بيانات جديداً في أبوظبي، معززة بذلك سهولة توفير خدمات التطبيقات السحابية لعملائها في الإمارات والشرق الأوسط.

وأكدت الشركة أن مركز بيانات أبوظبي الجديد، يدعم عملية تسريع تبني حلول «أوراكل» السحابية في الإمارات، ويلعب دوراً مهماً في تسريع تطبيق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، والهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز ريادي عالمي في مجالي التعليم والتكنولوجيا المتقدمة، كالذكاء الاصطناعي والروبوتات والطب الجينومي.

وذكرت «أوراكل» أن «مجموعة اتصالات» تنضم إلى هذا الإنجاز الكبير، لتكون شريك الاتصالات في مركز بيانات «أوراكل» للتطبيقات في أبوظبي. وتجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة واسعة من كبار المؤسسات في الدولة، تعتمد على حلول «أوراكل» بصورة أساسية في خططها المعنية بالتحول الرقمي.

وقال آرون كيهار، النائب الأول للرئيس لتطبيقات الأعمال لدى شركة «أوراكل» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تضفي عملية تدشين مركز للبيانات في الإمارات قدرات إدارة أوسع لمستويات الخدمة، كما تعكس مدى استجابة أوراكل لاحتياجات العملاء المحليين، والذين تتطلب أعمالهم أن تكون بياناتهم محفوظة محلياً لأسباب متنوعة، أبرزها متطلبات حوكمة البيانات».

وأضاف: «عملاؤنا في المنطقة متحمسون مثلنا لتدشين مركز البيانات الجديد، يلي ذلك قدرة أوراكل على توفير الحلول المتقدمة في كل طبقة من طبقات خدمات التخزين السحابية، وهم مطمئنون أن حلولنا السحابية ستمكنهم من تجاوز التحديات المتوقعة لعمليات التحول الرقمي التي ستواجههم».

تغيرات

من جانبه، قال ميغيل فيلالونجا نائب الرئيس لمركز البيانات والسحابة، في اتصالات ديجيتال: «شهدنا خلال العام الماضي تغيرات مفصلية، إذ أصبحت التقنيات الرقمية تحتل مركز الصدارة في أولويات الشركات، فانطلقت تستثمر في التقنيات المستقبلية، ساعية إلى التكيف مع هذه التغيرات التقنية».

وأضاف: «يقود التحول الرقمي مستقبل الأعمال، ولهذا، تتوجه مزيد من الشركات نحو الابتكار الرقمي في أعمالها وخدماتها، ولا ريب أن تعاوننا مع أوراكل يتكامل بصورة قوية مع القدرات التي تملكها شركة اتصالات ديجيتال، ويسهم في تسريع عمليات التحول الرقمي».

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: «تبذل الهيئة جهوداً حثيثة لجعل إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي، ويمثل انطلاق أعمال مركز البيانات في أبوظبي، التابع لشركة أوراكل، دفعة قوية في هذا الاتجاه، ويعزز من جهود الهيئة على مواصلة مسيرة التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية غد 21».