6 مليارات تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع، 6 مليارات درهم، أبرزها رهون بقيمة 3.6 مليارات درهم من خلال 211 إجراء.

وشهدت الدائرة هذا الأسبوع، تسجيل 909 مبايعات بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 125 مبايعة للأراضي بقيمة 1.1 مليار درهم، و784 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 149 مليون درهم، في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم، في منطقة الثنية الأولى.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الرابعة، بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 267 مليوناً.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 87 مبايعة، بقيمة 215 مليون درهم، وتلتها منطقة الخيران الأولى، بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 159 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.6 مليارات درهم، منها 93 رهن أراضٍ بقيمة 2.4 مليار درهم، و118 رهن فلل وشقق بقيمة 1.2 مليار درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 665 مليون درهم، ورهن بمنطقة القوز الأولى بقيمة 500 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات العقارية أمس، 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، تسجيل 163 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 200 مليون درهم، و140 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 83 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني. وتصدرت وادي الصفا 7، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات، بقيمة 19 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها مبايعتين بقيمة 12 مليوناً.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم، بمنطقة برج خليفة، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين في منطقة المركاض. وتصدرت برج خليفة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة، بقيمة 68 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة المطار، بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 22 مليوناً.

وسجلت الرهونات 900 مليون درهم، منها 19 رهن أراضٍ بقيمة 850 مليون درهم، و22 رهن فلل وشقق، بقيمة 50 مليون درهم، أهمها بمنطقة القوز الأولى، بقيمة 497 مليون درهم، ورهن بمنطقة الثنية الأولى، بقيمة 270 مليون درهم.