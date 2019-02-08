396 مليوناً أرباح طاقة 2018 بنمو 148 %

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» نتائجها المالية الأولية غير المدققة وأبرز إنجازاتها التشغيلية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018، حيث ارتفعت الأرباح العائدة للمساهمين من 160 مليون درهم في نهاية 2017 إلى 396 مليون درهم في 2018 بزيادة 148% وساعد في تحقيق النتائج القوية الأداء التشغيلي المتميز لقطاع إنتاج الماء والكهرباء في «طاقة» خلال 2018 فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط في أوروبا.

وسجّلت «طاقة» زيادة 6% في حجم الإيرادات مقارنةً بالفترة نفسها من 2017 على خلفية إنتاج الشركة من النفط والغاز في العراق على مدار عام بأكمله مقابل 6 أشهر من الإنتاج فقط في العام السابق وهو ما أثر إيجابياً على أداء قطاع النفط والغاز.

رؤية واضحة

وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس الإدارة في «طاقة»: أنهت «طاقة» أعمالها في 2018 بنتائج رائعة وحققت نمواً كبيراً في إجمالي الإيرادات، مدفوعةً برؤية واضحة والتزام قاطع من قِبل إدارة الشركة.

وأضاف أن أداءنا في 2018 يوضح أننا نفي بالتزاماتنا تجاه المساهمين، حيث إن استراتيجية «طاقة» القوية لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتنا عبر مجموعة متنوعة من الأصول والأنشطة، بالإضافة إلى تنفيذ خطط التنمية في جميع قطاعات العمل وقطاع إنتاج الماء والكهرباء بالأخص قد أسفرت عن نتائج واضحة.

أداء تشغيلي

ومن منظور تشغيلي، واصلت شركة «طاقة» تحقيق أداء تشغيلي متميز في أعمال قطاعي إنتاج الماء والكهرباء بإجمالي إنتاج يبلغ 89,992 جيجا واط في الساعة من الكهرباء و246,556 مليون غالون إمبراطوري من إجمالي المياه المحلاة. كما ارتفع معدل توافر الموارد التقنية لمحطات توليد الكهرباء من 92,1% في عام 2017 إلى 93,1% عام 2018، ويرجع ذلك في الأساس إلى الأداء التشغيلي الثابت لشركة «طاقة» في الإمارات وأفريقيا.

وفي 2018، أنتجت المحطات المستقلة لإنتاج الماء والكهرباء التابعة لشركة «طاقة» نحو 85% من الكهرباء و95% من المياه المستهلكة في أبوظبي.

وبلغت معدلات إنتاج النفط 123,100 برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2018، بانخفاض طفيف قدره 2.5% عن 2017.