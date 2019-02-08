دبي تشهد إطلاق شبكة «عَرَب كليكس» التسويقية الرقمية

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي مؤخراً إطلاق «عَـرَب كليكس» الشبكة المُختصّة بالتسويق الرقمي بنظام العُمولة أو ما يعرف بـ«التسويق بواسطة الشركاء»، ضمن أسواق دول التعاون في مقر مؤسسة «مسرعات دبي المستقبل»، أبراج الإمارات بدبي، بحضور خالد الحريمل وماورو رومانو، الشريكين المؤسسين للشبكة.

وتقدم شبكة «عَـرَب كليكس» حلولاً رقمية متطورة تهدف إلى زيادة إيرادات التجارة الإلكترونية والمبيعات عبر الإنترنت من خلال الارتقاء بأساليب التسويق الرقمي ضمن دول التعاون وفق أعلى المعايير حيث تعمل الشبكة على زيادة حجم انتشار ووصول متاجر التجزئة عبر الإنترنت إلى أكبر شريحة من الجمهور وبالتالي تعزيز حجم إيرادات المبيعات من خلال ربط هذه المتاجر بمنتجي وناشري المحتوى الرقمي والمؤثرين والمدونين.

وتأتي أهمية «عَرَب كليكس» في الوقت الذي تعمل فيه متاجر التجزئة الإلكترونية ومنصات البيع الرقمي على تطوير استراتيجيات التسويق والدعاية والإعلان الرقمي لديها، حيث تقدم الشبكة طرق تسويقية متطورة وفعالة بالاعتماد على شبكة واسعة من الناشرين والمؤثرين بنظام العمولة.

وتوقعت دراسة حديثة أجرتها باي فورت لأبحاث التسويق أن تصل إيرادات مبيعات القطاع الخاص عبر الإنترنت في منطقة الخليج العربي ما يقرب 69 مليار دولار عام 2020. وتحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً من حيث المبيعات عبر الإنترنت وبنسبة 62% من إجمالي سكان الدولة ممن يتسوقون عبر الإنترنت. كما توقعت الدراسة أن تصل المبيعات السنوية في الإمارات إلى 23.7 مليار دولار بحلول 2022.

وقال خالد الحريمل، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة عَرَب كليكس: «إن الشراء عبر الإنترنت أو التسوق الإلكتروني قد أحدث نقلة نوعية في سلوكيات المستهلك وعملية الشراء التقليدية، وبالشكل الذي دفع غالبية العلامات التجارية إلى تعزيز حضورهم وبقوة على مختلف القنوات، وهو ما نراه اليوم محلياً وعالمياً من قبل العديد من محال التجزئة الإلكترونية ومواقع المبيعات من تطوير لأساليب الدفع والخدمات اللوجستية في سبيل خلق تجربة تسوق سلسة لعملائها».