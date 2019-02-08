معهد التمويل يتوقّع تراجع التضخّم في الإمارات

المصدر: دبي ــــ أشرف رفيق

توقع خبراء تراجع معدل التضخم في الإمارات العام الجاري إلى 1% ما يعني انخفاض تكلفة المعيشة. وقال محللون إن تراجع الإيجارات وهبوط النفط وتزايد قوة الدرهم وعدم الإحساس بتأثير ضريبة القيمة المضافة سوف يؤدي إلى تراجع كبير في معدل التضخم خلال العام الجاري.

وقال جابريس ايراديان الخبير الاقتصادي في معهد التمويل الدولي إنه من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 1% هذا العام مقابل 3% في 2018. وتوقّع مصرف الإمارات المركزي وصول التضخم إلى 3.6% في الربع الثالث من العام الماضي، لكنه سوف ينخفض إلى 2.5% خلال العام الجاري بفعل تراجع النفط ونزول إيجارات المساكن وأسعارها.

ومن العوامل التي ستؤدي إلى تراجع معدل التضخم تثبيت المصروفات المدرسية في دبي وإلغاء الغرامات على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من أجل تخفيض تكلفة الأعمال وحفّز الاستثمار. وتوقّعت مؤسسة بروبارتي فايندر للاستشارات العقارية أن يستمر هدوء تحركات الإيجارات في دبي العام الجاري بسبب تزايد المعروض.

وأشار أحدث تقارير مؤسسة نامبيو لتكلفة المعيشة إلى أن دبي تحتل المرتبة 217 عالمياً من حيث تكلفة المعيشة ما يعني انخفاض تكلفة المعيشة فيها مقارنة بنحو 216 مدينة على مستوى العالم. وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري إن التضخم في الإمارات من المتوقّع أن يتراجع من 3.3% العام الماضي إلى 1% العام الجاري، لكنه سيصل إلى 1.2% العام المقبل.