بنك المشرق يبحث تعديل نسبة ملكية المواطنين

المصدر: دبي ـــ رويترز

دعا «بنك المشرق» المساهمين للاجتماع 26 الجاري، للنظر في توزيع أرباح نقدية 40% من رأس المال المدفوع، فيما فوّض بنوكاً قبل إصدار سندات دولارية. وسيناقش المساهمون تعديل البند المتعلق بألا تقل نسبة ملكية المواطنين الإماراتيين عن 60% من رأس المال في جميع الأوقات.

إلى ذلك، أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات لبنك المشرق، أمس، أن البنك فوّض بنوكاً لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل الإصدار المزمع للسندات المقومة بالدولار الأمريكي والبالغ أجلها 5 سنوات. ويجتمع بنك المشرق مع المستثمرين في الإمارات وأوروبا وآسيا بدءاً من الأحد المقبل.

ويتولى بي.إن.بي باريبا وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وكومرتس بنك وبنك المشرق ونومورا وسوسيتيه جنرال ترتيب الاجتماعات قبيل الإصدار المزمع الذي من المتوقع أن يكون بالحجم القياسي، مما يعني أنه لن يقل غالباً عن 500 مليون دولار.