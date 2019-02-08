تقنيات تستشرف المستقبل في جناح أمريكا بـ «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قال جريج هاوستن رئيس تنفيذي الجناح الأمريكي في «إكسبو 2020 دبي»، إن الجناح سوف يعرض تقنيات افتراضية جديدة تستشرف المستقبل، مثل قطار هايبرلوب بالصوت والصورة ومعايشة كاملة لنظام النقل المستقبلي.

وأضاف، إن الجناح الذي يشبه متحف جوجنهايم في نيويورك، سوف يتيح الفرصة للزائرين بالتعرف إلى مختلف التقنيات والابتكارات الجديدة التي تعرضها الولايات المتحدة. وقال جريج هاوستن، بمجرد أن تدخل الجناح الأمريكي سوف تنطق الأرض بأنواع من التقنيات التي لم تسمع عنها من قبل، وسوف يكون هناك معروضات ونماذج من هذه التقنيات، موضحاً أنه عندما تمر خلال الجناح فإن أول شيء تصادفه هو سلم كهربي كبير سوف يأخذك إلى قمة الممشى، وهناك تدخل منصة قطار «هايبرلوب»، وسوف تكون أول مرة في العالم يتمكن أي شخص من المرور عبر منصة هايبرلوب، وسوف يتم تصميم هذه الأمور بحيث تشعر بها بالنظر والصوت والذبذبة وكأنها حقيقية، إنها ذبذبة الهايبرلوب.

والتجربة في الجناح مصممة بحيث تنقل الزائر لجولة افتراضية في القطار من دبي إلى الولايات المتحدة، وعندها يتم الخروج من الجناح، وسوف يستعرض الجناح الأمريكي شعار «ما ينقلك»، ويعمل على إيضاح التقنيات والثقافة والقيم الجديدة خاصة في النقل والحركة.